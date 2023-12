Stan Wojenny w Warszawie. Czołgi, mróz i wojsko. Tak wyglądały ulice miasta ponad 40 lat temu

Rocznica wybuchu stanu wojennego

Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, funkcjonariusze BOR przyjechali pod dom Edwarda Gierka o godz. 4 w nocy. Domownicy nie chcieli ich wpuścić, więc mundurowi przeskoczyli przez furtkę i dobijali się do drzwi wejściowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Telefonował do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i żądał połącznia z komendantem. Z rozmowy dowiedział się, że zapadła decyzja o zatrzymaniu reprezentantów byłego kierownictwa państwa. Wtedy dopiero zaprosił funkcjonariuszy do środka, po czym ubrał się, spakował i został przewieziony samochodem do katowickiej Komendy Wojewódzkiej, a następnie do leżącej kilkadziesiąt kilometrów pod Warszawą Rudy Tarnawskiej" - czytamy na stronie ipn.gov.pl.