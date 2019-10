Stąpając po historii, czyli spacer po Warszawie śladami dawnych posadzek

Płytki z historią

Historia płytek ceramicznych i firmy Dziewulski i Lange zaczęła się już w 1883 r., w Opocznie. Początkowo spółka wytwarzała czerwoną cegłę i inne wyroby ceramiczne, wkrótce jednak rozpoczęła produkcję płytek kamionkowych do wykładania podłóg, które szybko zdobyły uznanie klientów i na długo zapisały się w historii. Od początku swojego istnienia firma produkowała wyroby ceramiczne na najwyższym poziomie, a ich jakość była potwierdzana licznymi nagrodami. Spółka podążała za europejskimi trendami, stawiając przy tym na profesjonalizm i kreatywność, a przy opracowywaniu wzorów korzystała z talentów prawdziwych artystów.

Wyjątkowe wzornictwo

Charakterystyczne wzory sygnowane znakiem firmy Dziewulski i Lange to między innymi łączone z kwadratowymi dekorami płytki ośmiokątne, wzorzyste, układane w „kobierzec” z motywami geometrycznymi czy z secesyjnymi dekoracjami roślinnymi, a także kultowe „gorseciki” czy „iryski”. Nie można również zapomnieć o projektach wzorów wyłanianych w ramach konkursów dla architektów, takich jak dąb, klon czy nenufary. Dzięki wysokiej jakości materiałów do dziś można oglądać realizacje z ich wykorzystaniem w obiektach Warszawy, Gdyni, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna i wielu innych miast.

Spacer śladami zabytkowych posadzek

Każdy z nas będzie mógł na nowo odkryć piękno podłóg ułożonych z płytek firmy Dziewulski i Lange. Już 27 października w Warszawie odbędzie się wyjątkowy spacer, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią zapisaną w posadzkach warszawskich kamienic czynszowych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych. To niebywała okazja do poznania miasta z zupełnie nowej perspektywy oraz szansa na to, aby docenić piękno zabytkowych podłóg i związanych z nimi tradycji. Śladami tych wyjątkowych płytek poprowadzi nas Adrian Sobieszczański – historyk, varsavianista i licencjonowany przewodnik warszawski oraz twórca autorskich, tematycznych spacerów po stolicy.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Hereditas, której misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Fundacja od kilku lat prowadzi działania w zakresie ochrony historycznego detalu architektonicznego, w tym płytek posadzkowych. Patronat nad wydarzeniem objęła marka Opoczno.

Wspierając inicjatywę spacerów śladami przedwojennych posadzek, chcemy budować świadomość tego, jaką niosą za sobą historię. Ta idea jest nam bliska – marka Opoczno, jako kontynuator firmy Dziewulski i Lange, przykłada dużą wagę do takich wartości, jak szacunek dla tradycji czy przywiązanie do jakości i detalu. Właśnie dlatego chcemy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców temat opoczyńskiego dziedzictwa ceramicznego. Coraz więcej osób zaczyna się interesować historycznymi posadzkami, czego pozytywnymi efektami są ich częstsze rewitalizacje bądź uzupełnianie. Niestety, w prywatnych kamienicach wciąż wiele z nich jest niszczonych i usuwanych. Warto dbać o popularyzację ich wartości historycznej i estetycznej – być może m.in. dzięki temu nie znikną całkowicie z naszego otoczenia – mówi Małgorzata Matuzewicz, Brand Marketing Manager marki Opoczno.

Szczegóły:

Spacer: Stąpając po historii – spacer po Śródmieściu śladami posadzek – 27 października 2019 r.

Miejsce zbiórki: przed wejściem do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, plac Politechniki 1

Startujemy o godzinie 10.00! Spacer potrwa ok. 1,5 h.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/417275348939171/