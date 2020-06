Stare na Nowo. Nietypowy sklep w Warszawie. Kupować i sprzedawać mogą wszyscy

Pomysł na całoroczny pchli targ pod dachem przywędrował na Ursynów ze Skandynawii. Tam tam tego typu sklepy z powodzeniem działają od wielu lat. - Jednym ze wspólników tego sklepu jest Duńczyk. My patrzyliśmy na duński model biznesowy. Tam tego typu sklepy są bardzo popularne - tłumaczy Dariusz Sokołowski, współwłaściciel Stare na Nowo.

- Każdy ma swoim domu mnóstwo rzeczy, które są już niepotrzebne. To jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą by odnaleźć "perełki". My dajemy drugie życie rzeczom, które przez lata leżały gdzieś nieużywane czy zapomniane - dodaje.