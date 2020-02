Sto tysięcy wyrzucono w błoto. Miesiąc temu otworzyli plażę na Białołęce, a już trwa demontaż. To projekt z budżetu obywatelskiego

Nowa plaża na Białołęce (przy ul. Aluzyjnej) to pomysł z budżetu obywatelskiego. Jak pisaliśmy, projekt został wybrany do realizacji, która ciągnęła się niezwykle długo. W końcu w grudniu zeszłego roku Zarząd Zieleni - odpowiedzialny za realizację - zabrał się do roboty. Na miejscu pojawiły się drewniane elementy, plac zabaw oraz miejsce pod boisko do siatkówki.

Więcej pisaliśmy o plaży w tym tekście: Nowa plaża na Białołęce. Kosztowała ponad 100 tys. zł. Mieszkańcy: czy to ma coś wspólnego z plażą niż tylko nazwę?

Teraz problem jest jeszcze poważniejszy, ponieważ tuż po zakończeniu prac plaża jest... demontowana. - Koparki wjechały, wszystkie elementy są stąd zabierane. Urzędnicy zrobili fuszerę, ponieważ nie dogadali wszystkich stosownych uzgodnień w tej sprawie. I dlatego plaża musi zostać usunięta - relacjonował radny Marcin Korowaj, który wybrał się na miejsce. - Wydaje się, że to jest jakiś żart - dodaje.