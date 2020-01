Stolica Sylwestra Bankowym w Warszawie 2019/2020. Bajm, Perfect, Edyta Górniak i inni. Tak stolica witała nowy rok! [ZDJĘCIA]

Sylwester na placu Bankowym, Warszawa 2019/2020. Mnóstwo warszawiaków tradycyjnie pożegnało stary rok na wspólnej imprezie sylwestrowej w centrum miasta. Do szampańskiej zabawy zagrzewali nas między innymi: Bajm, Edyta Górniak, Reni Jusis, Blue Cafe, Ewelina Lisowska i Natalia Szroeder. Co więcej, zespół Perfect zagrał na warszawskim sylwestrze jeden z ostatnich swoich koncertów. Kliknij w galerię, by zobaczyć zdjęcia z wczorajszej imprezy.