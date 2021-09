Stolica z lotu ptaka. Wznieś się do chmur i przeżyj wyjątkową przygodę

Dojeżdżając do pracy, szkoły czy na uczelnię, mijanie tych samych budynków, sklepów oraz bloków może się znudzić. Jest jednak sposób, by poznać Warszawę z zupełnie innej perspektywy. Wystarczy wybrać się na lot widokowy nad stolicą, by ponownie zachwycić się miastem i podziwiać niesamowite widoki. To okazja nie tylko na niezapomniane chwile, ale również spojrzenie na Warszawę z perspektywy niedostępnej na co dzień. Co więcej, nie jest to tylko zwykły lot widokowy, ale prawdziwy lot zapoznawczy, który może stać się początkiem drogi do bycia pilotem.

- Jest to atrakcja jedyna w swoim rodzaju, zapewniająca największą ilość doznań – podkreśla Hubert Massalski, szef instruktorów szkolenia teoretycznego Aeroklubu Warszawskiego.