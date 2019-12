Stop Przedeptom na Ursynowie. Zamiast obiecanych chodników, urząd stawia płotki i sadzi trawę na wydeptanych ścieżkach

Równo 9 miesięcy po starcie projektu, miejski radny podzielił się z mieszkańcami pierwszymi efektami. - Miało być pięknie, wyszło... absurdalnie. Niestety, choć akcja w założeniach słuszna, to chyba wszyscy spodziewaliśmy się chodników w miejscach przedeptów. Zamiast tego pojawiły się płoty i zaorano ziemię. Idę o zakład, że obok zaoranej ziemi zaraz pojawią się nowe przedepty. To wszystko kosztowało nas 150 000 zł. - poinformował Maciej Antosiuk.

Przedept to taka ścieżka. Wydeptany szlak. W miejskim krajobrazie nie wygląda to ani fajnie, ani funkcjonalnie. Przedepty jednakże pokazują naturalne szlaki komunikacyjne piechurów, a więc są sygnałami, gdzie powinny powstać chodniki - tłumaczy Miasto Ursynów.

Ostatnio dzielnica Ursynów podjęła walkę z przedeptami, sadząc w ich miejscu nową trawę i stawiając płotki. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że w tych miejscach pojawią się chodniki zamiast trawy (o ile byłoby to zgodne z przepisami), bo mam obawę, że skończy się to tak jak na załączonym obrazku - pisze na Facebooku miejski radny, Maciej Antosiuk.

Pieniądze wyrzucone w błoto

Sprawę skomentowali także mieszkańcy, którzy wyśmiali "bezsensowne działanie ratusza" i stwierdzili, że pieniądze przeznaczone na akcję zostały wyrzucone w błoto. - Wszędzie jest to samo. Zamiast ludziom ułatwiać to się utrudnia. Dla kogo jest miasto? Chodniki robi się tam, gdzie chodzą ludzie, a nie tam, gdzie sobie wymyślą architekci. Należy tam ułożyć płytki chodnikowe, czasem wystarcza wąskie, czasem potrzebny jest chodnik. A tak, pieniądze Ursynowian wyrzucone w błoto. Z góry wiadomo, że ludzie teraz wydepczą obok nową ścieżkę a latem zadepczą to, co teraz rozkopano, wiec "przedepty" staną się szersze - komentują sprawę mieszkańcy Ursynowa.