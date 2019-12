Stosy paczek na chodniku i w krzakach zamiast w paczkomacie. InPost zwolnił kuriera, który tak dostarczył zamówienia. Czy słusznie?

Zdjęcie wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie kryli swojego oburzenia, że paczki nie zostały odpowiednio zabezpieczone, przez co bardzo łatwy dostęp do nich miały osoby postronne, które mogły ukraść przesyłki. ''Przecież te paczki może wziąć każdy niepostrzeżenie!'', ''Nie mogę w to uwierzyć'', ''Ktokolwiek do tego dopuścił powinien ponieść odpowiedzialność'', ''Ale tak na ziemi?? Ktoś to w ogóle obsługuje?'', ''Czy to żart?!'' - pisali na grupie zrzeszającej mieszkańców Ursynowa.

''InPost zamiast pochwalić kuriera, wyrzuca go z pracy. Jawna niewdzięczność''

Po wyciągnięciu przykrych konsekwencji wobec kuriera, pod tym samym zdjęciem na Facebooku rozgorzała na nowo dyskusja. Tym razem internauci zastanawiali się czy faktycznie była to wina doręczyciela, czy może jednak kara, jaka go spotkała za tę sytuację, była zbyt surowa.

''Jestem wściekły. Nie dość, że kurierzy robili wszystko, żeby wydawać te paczki, a na moje oko było ich ponad 1000, to jeszcze jednego chłopaka wywalili z roboty (...) InPost zamiast go pochwalić to wyrzuca z roboty, co za jawna niewdzięczność'', '' To nie jego wina tylko przeładowanych pojemników. Jakoś głupio wyszło. Ale wiadomo, firma zamiast dotrzeć do sedna problemu, zwalnia człowieka. Typowe rozwiązanie'', ''Moim zdaniem to może wyglądać na błąd po stronie działu logistyki firmy. Trudno winić pracownika, który wykonuje polecenia pionu odpowiedzialnego za planowanie'' - komentowały osoby, które nie widzą w zaistniałej sytuacji winy kuriera. Internauci usprawiedliwiający zachowanie doręczyciela podkreślały, że pilnował on paczek, wydawał po kolei, a rozłożył je na zewnątrz, ponieważ auto nie daje możliwości rozłożenia przesyłek w taki sposób, aby spokojnie znaleźć wskazaną.