Stowarzyszenie Wolny Kraft. Chcą uratować puby i małe browary. "Pragniemy pomóc przetrwać kryzys"

Czy warszawskie restauracje przetrwają epidemię? Problemy stołecznej gastronomii

Puste lokale, brak klientów i zysków oraz nierzadko spore opłaty do uregulowania. Lokale gastronomiczne w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w ciężkiej sytuacji. Mimo to, wciąż nie brak im zapału do pomocy nie tylko sobie, ale przede wszystkim, innym.