Strajk WKD. Rozmowy ostatniej szansy nie powiodły się. To oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. Duże utrudnienia dla dojeżdżających do Warszawy. Podstawiono komunikację zastępczą.

Najważniejsze informacje są takie, od godziny 0:01 w dniu 18 stycznia odbędzie się strajk generalny. Będzie on trwał do skutku - mówił Sławomir Centkowski, Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów. W praktyce do odwołania oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. "Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczęciem przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce strajku generalnego w formie rotacyjnej począwszy od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek) w WKD, wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów, w godzinach 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00 zostaną zatrzymane na najbliższej stacji/przystanku osobowym. Następnie od dnia 19 stycznia 2024 roku (piątek) strajk będzie prowadzony codziennie w dni robocze" - poinformowała w czwartek rano Warszawska Kolej Dojazdowa.

Komunikacja zastępcza

O strajk pytaliśmy przedstawicieli Warszawskiego Transportu Publicznego. - WKD obsługuje przede wszystkim dojazdy mieszkańców aglomeracji i dalej my przejmujemy obsługę transportową na terenie Warszawy. Za transport zastępczy na terenie podwarszawskich gmin odpowiadają odpowiednie lokalne spółki tam. Natomiast my rozważamy wsparcie dodatkowej obsługi komunikacyjnej kilkoma autobusami na wysokości węzła "Salomea" - mówiła dyrektor Katarzyna Strzegowska.

Przewoźnik przekazuje, że wszystkie ważne bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Warszawska Kolej Dojazdowa zwraca się z prośbą do wszystkich pasażerów o skorzystanie z pociągów uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna na podstawie wszystkich biletów jednorazowych i okresowych WKD. "Po zatrzymaniu pociągów na określonych stacjach i przystankach osobowych zostaną podstawione autobusy umożliwiające kontynuację podróży na relacji do stacji docelowej określonej odpowiednio dla unieruchomionego pociągu. Autobusy zostaną podstawione tylko w rejonie tych stacji/przystanków osobowych, na których zatrzymają się pociągi objęte godzinami strajku generalnego. W porze porannego szczytu przewozowego ok. godz. 6:00 zostały zatrzymane pociągi na następujących stacjach/przystankach osobowych: stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska (kierunek Warszawa), stacja Podkowa Leśna Główna (kierunek Warszawa oraz kierunek Grodzisk Mazowiecki),

przystanek osobowy Malichy (kierunek Warszawa oraz kierunek Milanówek)" - informuje WKD. Autobusy będą jeździły od dworca, do dworca.

Szczegóły rozkładu tutaj. System informacji pasażerskiej podczas strajku Aleksy Witwicki Na czas strajku uruchomiona została zastępcza linia autobusowa ZA2, która pomoże pasażerom do/z okolic stacji Warszawa Salomea dojechać do innych linii Warszawskiego Transportu Publicznego w rejonie przystanku Łopuszańska 03. Bezpośrednio na nim można się przesiąść do autobusów linii 189 i 401; natomiast w Al. Jerozolimskich na przystanku Łopuszańska 01 zatrzymują się autobusy linii 187, 517 i 817. Autobusy pojadą poniższą trasą: ZA2: ŁOPUSZAŃSKA 03 (przystanek przy ulicy Łopuszańskiej, w kierunku Mokotowa) – Jutrzenki – WKD SALOMEA 51 – Środkowa – jezdnia serwisowa drogi S7 – Al. Jerozolimskie – ŁOPUSZAŃSKA 03. Uruchomiono komunikację zastępczą Warszawski Transport Publiczny

Przyczyna strajku

Przewoźnik przekazał, że pomimo tego, iż Zarząd Spółki wypłacił pracownikom podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca w wysokości 500 zł brutto na osobę w uposażeniu zasadniczym, Związki Zawodowe jeszcze w tym roku żądają kolejnej podwyżki wynagrodzeń. Spółka informowała, że jest gotowa podnieść wynagrodzenie od 1 kwietnia i w tej sprawie już w zeszłym roku zawarła porozumienie z jednym ze związków - było nim NSZZ "Solidarność” Region Mazowsze, odstępując od sporu i akcji strajkowej. - My się na to nie godziliśmy, bo my oczekujemy wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia. W tamtym roku nie udało się nam nic załatwić do uposażenia zasadniczego, bo uzyskaliśmy tylko jednorazową wypłatę - mówi Sławomir Centkowski.

10 stycznia zaznaczył, że mediacje trwały kilka godzin, jednak w rozmowach nie było żadnego postępu. Dodał, że maszyniści "nie mieli już żadnego innego narzędzia". Dzisiaj trwają jeszcze ostatnie mediacje.

