Strajk Kobiet 2020. Dyskoteka na środku ronda w imię wolnego dostępu do aborcji i edukacji seksualnej

Tegoroczna formuła Strajku Kobiet nawiązywać będzie do tego, co działo się na rondzie Dmowskiego 8 marca 2019 r. Organizatorki zapowiadają, że do Warszawy z całej Polski zjadą tysiące kobiet, by "na największym tanecznym parkiecie w Polsce powiedzieć: TAK, TERAZ. Powiedzieć NIE hipokryzji. Połączyć się z kobietami z całego świata, które słyszą te same bzdury. Że mają poczekać. Że są ważniejsze sprawy". Jak dodają, wydarzenie odbędzie się "w Warszawie, na Rondzie Praw Kobiet, nazywanym tymczasowo (jeszcze) Rondem Dmowskiego".

Pomysł zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet, do którego nawiązują organizatorki protestu, narodził się w 2019 r. "Obecna nazwa ronda, nadana w 1995 roku, budzi kontrowersje i jest zarzewiem konfliktów, bowiem działalność polityczna Romana Dmowskiego oparta była na idei wykluczania ze społeczeństwa i narodu grup arbitralnie uznanych za niegodne przynależności do niego. Uważamy, że czas tę nazwę zmienić." - apelowali aktywiści w marcu 2019 r., dodając, że w Warszawie jedynie 170 spośród 5471 obiektów miejskich nosi nazwę, która upamiętnia dokonania kobiet.