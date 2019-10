Strajk nauczycieli październik 2019, Warszawa. Protest został przesunięty. 15.10 startuje akcja informacyjna. Kiedy strajk włoski?

Początek protestu włoskiego 22 października

Właściwy strajk ma rozpocząć się we wtorek 22 października. Wtedy ma zostać podjęta formalna uchwała w sprawie protestu włoskiego.

- Strajk będzie polegał na tym, że nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego - mówił szef ZNP na konferencji prasowej.

Taką formę protestu w ankiecie przeprowadzonej przez ZNP wśród 227 567 nauczycieli poparło 55,3 proc. ankietowanych. 22 proc. było za zorganizowaniem manifestacji, a 18 proc. za wznowieniem strajku ogólnopolskiego.

Nauczyciele będą protestować do skutku?

Szef ZNP podkreśla jednak, że w niektórych szkołach strajk włoski może rozpocząć się szybciej. Część placówek, która jest gotowa do przystąpienia do akcji, może rozpocząć protest nawet we wtorek 15 października. Broniarz zaznacza, że czas dołączenia do strajku nie ma większego znaczenia, gdyż z założenia ma mieć on charakter ciągły.