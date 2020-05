Strajk Przedsiębiorców i Ogólnopolski Strajk Generalny. Warszawiacy wyjdą na ulice? Będą utrudnienia na placu Zamkowym

Strajk Przedsiębiorców i Ogólnopolski Strajk Generalny - Warszawa 16 maja

To nie będzie spokojna sobota w stolicy Polski. Wygląda na to, że zapowiadane na 16 maja protesty na placu Zamkowym zgromadzą znacznie większą liczbę uczestników niż poprzednie demonstracje w ramach Strajku Przedsiębiorców. Jak dotąd na ulice Warszawy wychodzili w większości właściciele firm i zwolennicy kandydata na prezydenta RP Pawła Tanajno. Choć nie były to największe manifestacje, jakie widziała stolica, nie obyło się bez starć z policją i zatrzymań. Tym razem jednak na warszawskiej starówce pojawić się mają wszyscy ci, którym - mówiąc delikatnie - nie po drodze jest z obecną władzą.