Strajk Przedsiębiorców w Warszawie. Właściciele firm z całej Polski protestują przeciw tarczy antykryzysowej

Strajk przedsiębiorców to inicjatywa zapoczątkowana przez byłego kandydata na prezydenta Warszawy, Pawła Tanajno. Ma ona na celu wypracowanie nowego modelu pomocy dla przedsiębiorców. Protestujący nie zgadzają się bowiem z rozwiązaniami, które zostały zaprezentowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się związane z epidemią koronawirusa, protestujący poruszają się w samochodach. - Mamy kolumną, powoli, przesuwać się w kierunku Sejmu. Tam będziemy próbowali dotrzeć do premiera i porozmawiać na temat zmian - zapowiadał przed południem organizator protestu.

Strajk Przedsiębiorców nawołuje m.in. do zaprzestania płacenia danin publicznych, w tym składek na ZUS, podatków etc. - Najważniejsza rzecz to pokonać strach przed tym, czy jak nie będziemy płacić danin publicznych, to czy nas skarbówka i Mateusz [Morawiecki - przyp. red.] nie “dojadą” - mówi w swoim wystąpieniu lider strajku.