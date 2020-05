Strajk Przedsiębiorców, Warszawa 7 maja. Samochodowy protest w centrum miasta. Zablokowano rondo Dmowskiego

Protest Przedsiębiorców, Warszawa 7 maja

W centrum Warszawy trwa samochodowy protest zainicjowany przez grupę Strajk Przedsiębiorców. Jednym z organizatorów wydarzenia jest kandydat na prezydenta RP (w przeszłości również kandydat na prezydenta Warszawy) Paweł Tanajno. W proteście udział bierze także szef Agrounii, Michał Kołodziejczyk.

Celem uczestników jest zablokowanie ronda Dmowskiego oraz wywołanie do rozmów z protestującymi przedsiębiorcami premiera Mateusza Morawieckiego. Szacunkowo protest rozpoczęło ok. 20-30 samochodów, których kierowcy sygnalizują udział w paradzie za pomocą klaksonów. Na miejscu obecni są funkcjonariusze policji, którzy pilnują, aby nie doszło do zablokowania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej - autobusów i tramwajów. Na pewnym etapie protestu, policja zablokowała swobodny przejazd przez rondo dla aut.

Z czasem do protestujących kierowców dołączyło również kilkunastoosobowe zgromadzenie demonstrantów. Zebrani na chodniku wokół ronda Dmowskiego wywiesili transparenty. Zostali wylegitymowani przez policję.