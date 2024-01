Strajk, który rozpoczął się 18 stycznia, trwać będzie do skutku, we wszystkie dni robocze. Oznacza to, że pociągi zatrzymały się również w piątek 19 stycznia.

Najważniejsze informacje są takie, od godziny 0:01 w dniu 18 stycznia odbędzie się strajk generalny. Będzie on trwał do skutku - mówił Sławomir Centkowski, Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów. W praktyce do odwołania oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów.

"Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z rozpoczęciem przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce strajku generalnego w formie rotacyjnej począwszy od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek) w WKD, wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów, w godzinach 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00 zostaną zatrzymane na najbliższej stacji/przystanku osobowym. Następnie od dnia 19 stycznia 2024 roku (piątek) strajk będzie prowadzony codziennie w dni robocze" - poinformowała w czwartek rano Warszawska Kolej Dojazdowa.