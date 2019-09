Straż Graniczna, nabór. Na Mazowszu jest ponad 200 wakatów. Wiemy ile można zarobić

Straż Graniczna oferuje pracę marzeń?

W tym roku 90 osób może starać się o przyjęcie do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W przyszłym roku ilość wakatów będzie jeszcze większa i wyniesie 130. Rekrutacja nie jest jednak prosta, a każdy, kto zdecyduje się wziąć w niej udział, będzie musiał przejść przez dwa etapy selekcji. W pierwszym etapie kandydatów czeka rozmowa rekrutacyjna i złożenie dokumentów.

O pracę w Straży Granicznej mogą starać się osoby do 35. roku życia o nieposzlakowanej opinii, posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie oraz minimum średnie wykształcenie. Muszą także być gotowe "poddać się szczególnej dyscyplinie służbowej". Spełniających te warunki czeka rozmowa rekrutacyjna, testy psychologiczne, sprawnościowe oraz z wiedzy ogólnej. W drugim etapie kandydaci jeszcze raz będą musieli stanąć przed komisją rekrutacyjną, przejść postępowanie kwalifikacyjne złożone z testów: z języka obcego, sprawności fizycznej i wiedzy ogólnej. Dopiero przejście obu etapów pozwala na przyjęcie kandydata do służby. Jednak to nie koniec zmagań, bo na nowych rekrutów czekać będzie trwające trzy i pół miesiąca szkolenie.