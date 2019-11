Straż Miejska podsumowuje sezon na Bulwarach Wiślanych. "Jest bezpieczniej"

Bezpieczniej na Bulwarach Wiślanych

Nad bezpieczeństwem warszawiaków bawiących się na Bulwarach Wiślanych i okolicach czuwają zarówno funkcjonariusze patrolujący deptak, jak i rozbudowany system monitoringu. Minionego sezonu były to dokładnie 334 patrole piesze wspomagane przez 24 kamery nagrywające w jakości HD. CO ciekawe - pięć z nich to kamery obrotowe, które swoim zasięgiem obejmują nawet drugą stronę Wisły - w tym plażę Poniatówka.

Jak wyżej opisane działania wpłynęły na bezpieczeństwo?

Od początku wiosny do 11 listopada 2019 r. strażnicy nałożyli na Bulwarach 258 mandatów, wydali 169 pouczeń oraz ujęli 6 dorosłych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw - czytamy w komunikacie służb.

Dla porównania - w roku ubiegłym wystawiono ponad 400 mandatów, blisko 390 pouczeń i ujęto 12 dorosłych osób. - W sezonie 2019 strażnicy podjęli z Bulwarów 42 osoby nietrzeźwe. Rok wcześniej było ich 67 - ujawniają funkcjonariusze.