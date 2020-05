Strażacy wyjeżdżali ponad pół tysiąca razy do akcji w majowy weekend

Straż pożarna interweniowała ponad 500 razy w czasie majówki Stanisław Śmierciak / archiwum Polska Press / zdjęcie ilustracyjne

Pełne ręce roboty mieli mazowieccy strażacy podczas minionej majówki. Aż 545 razy interweniowali w dniach od od 1 do 3 maja. 131 razy wyjeżdżali do pożarów, 363 miejscowych zagrożeń a aż 51 zgłoszeń to były fałszywe alarmy.