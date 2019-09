Strefa płatnego parkowania, Warszawa. Poważne zmiany z końcem roku? Nowe strefy jeszcze we wrześniu gotowe

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego będzie droższa?

5 Września w życie wchodzą nowe przepisy odnośnie parkowania w miastach. Ustawa o drogach publicznych ma wyróżnić dwa rodzaje stref. W strefie płatnego parkowania godzina postoju będzie mogła wynosić maksymalnie 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 3,37 zł. Jednak inaczej prezentuje się tzw. Śródmiejska Strefa Parkowania, gdzie opłaty mogą sięgnąć maksymalnie trzykrotności stawki strefy płatnego parkowania - czyli 3,37 razy 3, co oznacza ponad 10 złotych.

Mandat za strefę parkowania będzie wyższy

Więcej zapłacimy też za brak ważnego biletu z parkometru. Jeśli parkować będziemy bez uiszczenia opłaty, narażamy się na karę wysokości 225 zł, czyli 10 procent minimalnego wynagrodzenia - wynika z danych przytaczanych przez Rzeczpospolitą.

Nowa strefa parkowania i zakaz wjazdu do centrum

Co jeszcze się zmieni? Miasto planuje poszerzyć Strefę Płatnego Parkowania o kolejne obszary Pragi. Co więcej, wprowadzenie śródmiejskiej strefy parkowania oznacza, że w niektórych obszarach miasta parkowanie nie będzie zwolnione z opłat w okresie świątecznym i w weekendy. Czego jeszcze moglibyśmy się spodziewać w niedalekiej przyszłości? Jeśli czarny scenariusz się sprawdzi, zmiany nie zakończą się jedynie na podwyżkach. Ostatni rok przyniósł ożywioną debatę na temat zmian w strefie płatnego parkowania Warszawy. Wśród często pojawiających się propozycji były głównie te dotyczące wprowadzenia płatnego wjazdu do centrum (50 zł za jednorazowy wjazd).