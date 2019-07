Strefa Relaksu na placu Bankowym z cyklicznymi imprezami. Pojawią się tam czołowi polscy pisarze

Od 25 lipca na placu Bankowym rozpocznie się cykl spotkań z najbardziej znanymi polskimi pisarzami w ramach cyklu Literacki Bankowy. Każde ze spotkań poprowadzi Piotr Bratkowski. Pierwszym gościem cyklu będzie Krzysztof Varga, który opowie o kulisach powstania powieści Sonneberg, nominowanej do Nagrody literackiej m.st. Warszawy.

Strefa relaksu na Placu Bankowym

Na początku lipca wielki parking na placu Bankowym zamienił się w "strefę relaksu". Miejsce do odpoczynku dla warszawiaków czynne będzie do 1 września. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z leżaków, podestów, mobilnej biblioteki czy ławek do Parkouru. Cała inwestycja kosztowała 920 tys. zł i jest jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego.