Strefa Relaksu także na pl. Teatralnym? Tym razem rośliny w donicach i ławki mają kosztować 2 mln zł

Projekt przewiduje zagospodarowanie wymienionych przestrzeni przez zieleń w donicach oraz różne formy małej architektury m.in. w postaci ławek warszawskich, stołów, siedzisk, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci, w okresie od początku maja do końca września 2020 roku. Po okresie użytkowania niektóre elementy wyposażania zostaną przeniesione do innych części miasta (np. do parków), a zieleń zostanie przekazana do szkół i przedszkoli.

Co składa się na blisko 2 mln zł potrzebne na realizację projektu? 818 tys. zł pochłonie zakup zieleni oraz wyposażenia, z kolei 1,1 mln zł to koszty organizacyjne oraz utrzymanie miejsca przez 5 miesięcy. Głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację w tegorocznym budżecie obywatelskim, odbędzie się od 6 do 23 września.