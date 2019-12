Strefa relaksu zamiast dzikiego parkingu pod Rotundą. "Ta akcja ma zwrócić uwagę na problem nielegalnego parkowania w Warszawie"

- Naprawiliśmy dziś rano przestrzeń przed Rotundą. Trochę drzew, leżaki, palety i od razu zrobiło się przyjemnie. No i problem nielegalnego parkowania rozwiązany. Halo PKO Bank Polski Miasto Stołeczne Warszawa! Pomyślcie o tym - może warto to miejsce zagospodarować w ten sposób na stałe? Chętnie pomożemy! - apelują aktywiści MJN.

Stefa Relaksu pod nową Rotundą

W piątkowy ranek (06.12.2019 r.) pod świeżo wyremontowaną Rotundą wyrosła mini strefa relaksu z leżakami, ławkami, drzewami w donicach i stolikami. To szybka akcja, przygotowana przez aktywistów Miasto Jest Nasze, która ma zwrócić uwagę na problem nielegalnego parkowania i "betonozę" w Warszawie.- Nasz happening ma zachęcić PKO BP i władze Warszawy do zagospodarowania tej przestrzeni w inny sposób. Postawienie tam ławek, posadzenie drzew nie tylko sprawiłoby że przestrzeń stała by się przyjemna, ale też rozwiązałoby problem nielegalnego parkowania - drzewa i ławki stanowiłyby naturalną barierę dla samochodów - powiedziała Aleksandra Wilczyńska, aktywistka Miasto Jest Nasze.