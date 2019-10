Strefa tenisa stołowego w Atrium Reduta

- W specjalnie przygotowanej strefie tenisa stołowego, w dniach 26 października, 9 listopada, 16 listopada oraz 23 listopada będziemy prezentować najwspanialszą dyscyplinę sportu na świecie. Poprzez te pokazy chcemy zachęcić ludzi do aktywności ruchowej, do uprawiania tenisa stołowego i do kibicowania. Będzie można się dowiedzieć różnych ciekawostek na temat tego sportu, także jego strony technicznej. Przewidzieliśmy także konkursy, w których uczestnicy będą mogli wygrać gadżety. Dla odważnych i zaangażowanych są przewidziane nagrody w formie sprzętu sportowego - zachęca Dariusz Szumacher, prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego.