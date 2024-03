Strzelanina w Gamie. 25 lat temu zabito tu bossów "Wołomina". Krwawy finał gangsterskich porachunków

25 lat od strzelaniny w Gamie

Przez świadków tamtych wydarzeń, 31 marca 1999 roku został zapamiętany jako niezwykle ciepły, słoneczny, wiosenny dzień. Jakby nic nie wskazywało na to, że za kilka chwil przy Wolskiej 38, gdzie mieściła się restauracja Gama, może dojść do krwawej jatki z użyciem karabinów maszynowych, pistoletów, a nawet strzelb myśliwskich. W restauracji jak zwykle przesiadywało szefostwo "Wołomina" i ich wspólnicy. Mówi się, że serce gangsterów skradły przepyszne pierogi z mięsem, które serwowano w bistro. Grupa miała nazywać to miejsce swoim "biurem".

Przed godziną 13 do lokalu weszło trzech zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Mieli jedno zadanie - wyeliminować "Mańka" i "Lutka" oraz towarzyszących im partnerów i ochroniarzy. Nieznani kilerzy szybko i łatwo rozprawili się z zaskoczonymi gangsterami. Po wszystkim odjechali z miejsca zbrodni srebrnym polonezem i nigdy nie zostali odnalezieni. Jak się później okazało - auto do ucieczki było kradzione, a egzekutorzy po akcji porzucili je w lesie i doszczętnie spalili, nie zostawiając za sobą żadnych śladów.