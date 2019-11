Student Depot. Prywatny akademik na Mokotowie. Zainteresowanie ogromne. Nie ma wolnych miejsc

Na Mokotowie powstał jeden z pierwszych dużych prywatnych akademików. Pomiędzy osiedlami i biurami tzw. „Mordoru” wyrósł siedmiopiętrowy blok. Deweloper – Griffin Real Estate – postawił go w półtora roku za 40 milionów złotych. Budynek ma zapewnić studentom usługę premium, czyli zdecydowanie lepsze warunki niż w publicznych akademikach.

- Warszawski Student Depot skierowany jest do szerokiej grupy osób. Mamy zarówno polskich studentów, jak i obcokrajowców. Nasza oferta jest tańsza niż ceny kawalerek na Mokotowie. Poza pokojem, staramy się zagwarantować miejsca do cichej nauki, a także przestrzeń do wspólnego spędzania czasu przez studentów - mówi Marek Obuchowicz, partner w Griffin Real Estate. Jest też pralnia, duża kuchnia oraz miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych.