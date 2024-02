Studniówka 2024 Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Przyszli maturzyści bawili się na pięknym balu w szkole Martyna Konieczek

Studniówka uczniów z liceum im. Stefana Batorego w Warszawie odbyła się w sobotę, 3 lutego. Przysłowiowe sto dni do matury uczniowie tradycyjnie świętowali w auli liceum przy ul. Myśliwieckiej 6. To była noc pełna znakomitej zabawy! Przyszli maturzyści bawili się aż do rana, zapominając choć na chwilę o nauce. Fotografie z balu znajdziecie w naszej galerii. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do fotorelacji.