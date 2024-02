Studniówka Liceum Słowackiego 2024 w Warszawie. Tak wyglądał tegoroczny niezapomniany bal

Studniówki 2024. Piękny bal uczniów VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie już za nami

Uczniowie ostatnich klas od miesięcy pilnie przygotowują się do matury. Zanim jednak przystąpią do egzaminu dojrzałości, czekają ich studniówki. W sobotę, 10 lutego, w hotelu The Westin Warsaw swój wielki bal świętowali uczniowie liceum im. Juliusza Słowackiego. Po części oficjalnej oraz tradycyjnym polonezie, którego maturzyści zatańczyli z wielką gracją i elegancją, zaczęła się szampańska zabawa do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia w naszej galerii.