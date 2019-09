Stylowe domy dla owadów stanęły na Polu Mokotowskim. Zamieszkają w nich biedronki, pszczoły, trzmiele i motyle

Hotele dla owadów, Pole Mokotowskie

Hotele dla owadów powróciły na Pole Mokotowskie. Będą w nich mieszkać pszczoły, trzmiele, motyle, biedronki, muchówki oraz inne zapylacze. Stylowa instalacja powstała dzięki Greenpeace w ramach projektu Adoptuj Pszczołę, który angażuje Polaków w pomaganie pszczołom. - Od sześciu lat wspólnie z tysiącami osób z całej Polski działamy, by pszczołom żyło się coraz lepiej. Dbamy o to, by miały gdzie bezpiecznie żyć i rozmnażać się. Zabiegamy o to, by w środowisku było jak najmniej substancji szkodliwych dla owadów zapylających, a prawo skutecznie je chroniło - mówią działacze.