Suntago tuż przed otwarciem. Sprawdziliśmy jak działa największy kryty aquapark w Europie

Suntago - rajska wyspa 40 km od Warszawy - już działa. Udało nam się skorzystać z gigantycznego aquaparku na dwa dni przed otwarciem. Działają już zjeżdżalnie, w tym najdłuższa w Europie, plaże ze sztucznymi falami oraz strefa saun.

Suntago tuż przed otwarciem. Tak wygląda wnętrze aquaparku Trzy lata temu, w pawilonie rozstawionym pośrodku pustkowia, Mooky Greidinger przekonywał wszystkich, że z niewielkiej wsi Wręcza zrobi "polskie Orlando". Na początku obiecał aquapark, potem wesołe miasteczko, a na końcu nawet biurowce i hotele. Nie wszyscy mu wierzyli, bowiem podobne cuda od lat 90. obiecywało Polakom wielu, w tym nawet Michael Jackson. Innym się nie udało, Greidinger - właściciel spółki Global City (właściciel m.in. Cinema City) - dał radę. Suntago, pierwsza część projektu Park of Poland, która kosztowała aż 700 milionów złotych, zostanie otwarta w czwartek 20 lutego. - Jestem przekonany, że wszyscy będą zachwyceni tym miejscem. Stworzyliśmy nowy sposób na przeżywanie wakacji w Polsce - zapowiada Idan Greidinger, jego syn, który został prezesem Park of Poland. - Odwiedzaliśmy podobne projekty na całym świecie, by wziąć to, co najlepsze ta branża ma do zaoferowania - dodaje. - Od początku wspierałem tę inwestycję. Wreszcie spełniło się moje marzenie, które miałem od 30 lat. Gdy znaleźliśmy w gminie wody geotermalne, chciałem żeby powstała tu tego typu inwestycja - wtóruje mu burmistrz Mszczonów, Józef Kurek. Na konferencji dla dziennikarzy inwestorzy chwalili się, że wykorzystali więcej betonu niż przy budowie Pałacu Kultury. Pusta działka zamieniła się w największy w Europie kryty aquapark. Właściwie będzie to wodne miasto przez które - w ciągu dnia - przewijać się będzie nawet 15 tys. osób. Dla porównania cała gmina Mszczonów, na terenie której powstało Suntago, liczy 11,5 tys. mieszkańców. - To miejsce, w którym można spędzić wakacje blisko domu - mówi Peter Dudolenski, doradca Park of Poland.

Suntago. Jakie atrakcje rajskiej wyspy? Ogromny budynek "wyrasta" tuż obok jeziora. Latem powstanie tam plaża połączona z wodnym miasteczkiem. Sam aquapark ma 75 tys. mkw., czyli jest wielkości porównywalnej do warszawskiej Galerii Młociny. Na wejściu, po przekroczeniu linii składającej się z 12 kas, trafiamy do szatni (8,5 tys. szafek). Idąc dalej na wprost wchodzimy do głównej części wypoczynkowej Suntago - Relax. Panuje tam tropikalna temperatura - 32-34 stopnie. Miejsce to przypominać ma rajską plażę. W basenie wytwarzane są sztuczne fale, na około 740 palm, leżaki i łóżka z baldachimem. Wszystko pod szklaną kopułą, która latem, gdy na zewnątrz jest równie ciepło, otwiera się wpuszczając świeże powietrze. Dla dzieci stworzono rwącą rzekę wijącą się wokół plaży. Obok, za przepierzeniem, drugi basen - termalny - przeznaczony jedynie dla osób powyżej 16 roku życia. W wodzie znajdują się miejsca do leżenia, a sam basen "wychodzi" poza budynek. To typowa część relaksacyjna, dlatego naokoło (a nawet w basenie) nie zabrakło barów serwujących drinki i napoje bezalkoholowe. W pobliżu, nieco schowana, bogato zdobiona strefa witalna przypominająca łaźnię rzymską. Jest tam basen siarkowy, potasowy, litrowy, a także inne z wodą np. z morza Martwego.

Stefa Jamango

Najbardziej spektakularna wydaje się Strefa Jamango z 32 zjeżdżalniami o łącznej długości 3,2 kilometra. Najdłuższa rura Jungle Eclipse, w kolorze czarnym, rozpoczyna się na wysokości piątego piętra, pędzi przez recepcję i liczy aż 320 metrów (najdłuższa w Europie). Poza tym znajdziemy zjeżdżalnie dla dzieci czy dorosłych, pojedyncze, zbiorowe (równoległe ślizgawki), a także wykorzystujące pontony. Tuż obok ustawiono "piracki" park rozrywki dla dzieci. Saunarium

Na piętrze zbudowano gigantyczną strefę - Saunaria. Dostępnych jest tam kilkanaście miejsc, w których można odpocząć.

Łaźnia turecka (parowa), największa w Polsce (o powierzchni 90 mkw.)

Sauna sucha dla ok. 100 osób, gdzie prowadzone będą seanse z saunamistrzami

Sauna koreańska, temp. 36-38 stopni

Sauna Valhalla z charakterystycznym tronem na środku, temp. 95 stopni

Sauna aromatyczna, o większej wilgotności, temp. 65 stopni

Sauna Malediwy, z piaskiem i widokiem na rajskie wyspy, temp. 80-90 stopni

Sauna na podczerwień, wyściełana z kamienia z lawy wulkanicznej

Dwie biosauny

Dwie sauny fińskie z temp. ok. 80 stopni

Grota solna

Grota śnieżna z temp. - 12 stopni W środku strefy saun znajduje się kielich, wodospad z zimną wodą dla ochłodzenia, a obok przestrzeń z leżakami i taras widokowy na którym uruchomiona zostanie restauracja z kuchnią polską. Strefa ta jest bez-tekstylna, co oznacza, że przy wejściu trzeba zostawić stroje kąpielowe i owinąć się ręcznikiem.

Spa

W znajdującej się na piętrze strefie spa powstało 13 gabinetów, z czego dwa dla par. Masaże, w tym autorski Suntago, który dostępny jest wyłącznie w tym miejscu, kosztują od 200 do 500 zł. Masażyści wykorzystują tak nietypowe przedmioty jak kolumbijski kielich czy podgrzewane łóżka kwarcowe i wodne. Ile kosztuje bilet to Suntago? Ile zapłacimy za bilety? Ceny biletów czasowych zaczynają się od 39 zł (dzieci) i 59 (dorośli), jednak są regulowane w zależności od dnia i popytu. Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: od 129 zł (dzień roboczy) i od 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend od 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje od 119 zł, dla seniora od 109 zł. W dzień powszedni: od 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: od 99 zł, senior od 89 zł. W dni robocze: od 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - od 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - od 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka do strefy Jumango - 59-69 zł.

Bilety do jednej strefy i na kilka dni: Bilet na 2 dni do wszystkich stref dla osoby dorosłej kosztuje od - 258 zł

Bilet na dwa dni 4-godzinny - od 218 zł

Bilet do jednej strefy w tygodniu dla osoby dorosłej - od 99 zł Jakie godziny otwarcia? Park of Poland ma być otwarty przez cały rok. W tygodniu z aquaparku skorzystamy w godzinach 10-22, a w weekendy i święta 9-22. Park of Poland: jak dojechać? Do Suntago dojedziemy autostradą A2 lub drogą ekspresową S8. Na wysokości Mszczonowa musimy zjechać na drogę krajową nr 50. Pod samo Suntago dojedziemy tzw. drogą niebieską oraz nową szosą połączoną z S8. W przyszłości ma powstać trzeci wjazd do parku, a także połączenie kolejowe. Pociągi mają dojeżdżać do Mszczonowa. To jednak inwestycja koordynowana przez PKP. Nim powstanie, koleją dotrzemy do Żyrardowa, a stamtąd busami do Park of Poland.

Na miejscu zbudowano 2,5 tys. miejsc parkingowych. Uruchomione zostaną także busy kursujące z Warszawy Centralnej oraz dworca kolejowego w Żyrardowie. "Komunikacja zacznie działać od czwartku 20 lutego" - słyszymy. Czytaj więcej: Duża obwodnica Warszawy. Nowa „ekspresówka” odciąży stolicę? Na razie jest w fazie projektowej Co dalej? - Mamy wiele planów dotyczących tych terenów. Ogłosimy je wtedy, gdy przyjdzie na to czas - mówi Idan Greidinger. Wiadomo, że inwestor kupił aż 400 hektarów ziemi w gminie Mszczonów. W przyszłości może tu powstać park tematyczny, hotele czy biurowce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie Suntago Village, czyli wioska z domkami modułowymi dla gości zostających na noc. Jeszcze latem zagospodarowany zostanie ogromny teren nad brzegiem jeziora. W przyszłym roku rozpocznie się budowa hoteli.

