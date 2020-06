Suntago Village. Modułowe domki przy gigantycznym aquaparku. Alternatywa dla wakacji za granicą?

W Mszczonowie w lutym otworzył się największy kryty aquapark w Europie. Baseny, zjeżdżalnie, tropikalna wyspa i świat saun to obecnie także alternatywa dla zagranicznych wakacji. Jak informowaliśmy kilka dni temu, Park of Poland otworzy się 18 czerwca - w nowym reżimie sanitarnym. Wkrótce do kompleksu dołączy osiedle domków modułowych dla osób, które pod Warszawą są spędzić kilka dni.

"Już w lipcu, dla gości planujących dłuższy pobyt, otworzy się nowoczesne osiedle 92 domków Suntago Village z recepcją i mini delikatesami. Z bazy noclegowej do parku goście będą mogli możliwość dojechać uroczym shuttle busem" - informuje biuro prasowe Park of Poland.