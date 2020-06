Suntago Wodny Świat ponownie otwarty. Tak wygląda ogromny aquapark w nowych rygorach sanitarnych

W czwartek 18 czerwca, pod trzymiesięcznej przerwie, znów otworzył się ogromny aquapark pod Warszawą. Suntago Wodny Świat (część budowanego kompleksu Park of Poland) to zamknięta pod dachem tropikalna wyspa z setkami palm, zjeżdżalniami, basenami i saunami. Gigantyczny ośrodek - największy tego typu obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej - musiał zostać dostosowany do nowych wymogów sanitarnych.

Pierwszego dnia do Suntago przyjechało niewiele osób. Spokojnie można było zachowywać wszystkie wymagane odstępy. Sytuacja może być bardziej skomplikowana w weekend, gdy więcej osób będzie chciało skorzystać z atrakcji. Operator obiektu przygotował obostrzenia dla odwiedzających.

Zajrzeliśmy do środka Suntago. Tak wygląda aquapark w nowych warunkach sanitarnych