Superszybkie łodzie nad Zalewem Zegrzyńskim? Za rok mogą odbyć się tam wodne mistrzostwa Formuły 1

Wodna Formuła 1 w Polsce?

O sprawie informuje Magazyn Sportowy RDC. Z rozmowy z Bartkiem Marszałkiem, zawodnikiem Formuły 1 H20 dowiadujemy się, że być może w 2021 r. Polska zorganizuje wodne zawody Grand Prix Formuły 1. - Rozmowy o organizacji trwają już od dłuższego czasu. Pandemia wstrzymała plany, ale ich nie przekreśliła. Wiem, że takie zawody się odbędą. Jestem przekonany, że takie widowisko w kraju będzie czymś, co się przyjmie - powiedział sportowiec w rozmowie z dziennikarzami Polskiego Radia RDC.

Zalew Zegrzyński na liście lokalizacji

Formuła 1 Powerboat Racing to cykl mistrzostw świata składający się z kilku rund, zwanych Grand Prix. Dyscyplina ta wzorowana jest na Formule 1, czyli najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych. Superszybkie łodzie osiągają 250 km/h i rozpędzają się do pierwszej setki w 2,5 sekundy. Trasa wyścigu wyznaczana jest zwykle na jeziorach, zatokach lub w portach. Bartek Marszałek to pierwszy w historii Polak w F1H2O. Jako lokalizację prestiżowych zawodów wskazuje między innymi Zalew Zegrzyński. _- Minusem zalewu jest to, że jest obstawiony z każdej strony. Nie ma za bardzo na zalewie strefy, która mogłaby pomieścić duży paddock, nie mówiąc już o kibicach, o trybunach_– powiedział sportowiec w rozmowie z RDC.