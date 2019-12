Już wkrótce Atrium Targówek opanują SuperZingsy! SuperBohaterowie i Złoczyńcy pojawią się w centrum handlowym w dniach 12-15 grudnia br. Na miłośników figurek czekać będzie specjalnie przygotowana strefa zabaw, punkt wymiany SuperZingsów, postaci XXL, miasteczko Kaboom City oraz spektakularne pokazy chemiczne. Z tej okazji Atrium Targówek odwiedzi również jeden z najpopularniejszych fanów SuperZingsów – youtuber Adam TV, którego będzie można spotkać w centrum 13 grudnia.

Na specjalnie zaprojektowanym placu zabaw znajdą sięNie lada gratką dla fanów poczynań Superbohaterów będą strefy:– skoków do celu, oraz– skoków z pomiarem długości. Sportową atmosferę podkręcą stanowiskaStrefa Shoot wyposażona będzie w specjalne tory, które mogą pełnić rolę wyrzutni dla figurek, zaś Race to idealne miejsce do organizowania wyścigów. Wna najmłodszych czekają jego mieszkańcy gotowi przenieść się do świata dziecięcej fantazji i wziąć udział w porywającej zabawie. Uczestnicy wydarzenia będą również mogli odwiedzić całkowicie zniszczone miasto –. Natomiast w strefiez myślą o prawdziwych kolekcjonerach zaplanowano punkt wymiany figurek SuperZingsów.Ponadto, na uczestników zabawy na specjalnej ściance zdjęciowej będzie czekała żywa maskotka, przedstawiająca najtrudniejszą do zdobycia figurkę Złoczyńcy, który dużo namieszał w świecie SuperZingsów. Dodatkową atrakcją będą spektakularne pokazy chemiczne. Każde dziecko odwiedzające strefę w dniach 12-15 grudnia br. otrzyma upominek.Wśród odwiedzających świat SuperZingsów w Atrium Targówek pojawi się jeden z największych ich fanów –Znanego youtubera testującego SuperBohaterów i Złoczyńców na swoim kanale, będzie można spotkaćbędą gościć w Atrium Targówek w dniachw godzinachSzczegółowe informacje na temat wydarzenia i oferty centrum można znaleźć na stronie: www.atrium-targowek.pl Atrium Targówek jest jednym z największych obiektów rozrywkowo-handlowych prawobrzeżnej Warszawy. Zajmuje 60 600 mkw. powierzchni handlowej. W zasięgu oddziaływania galerii znajduje się ponad 2 mln mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości. Oferta centrum to 135 sklepów i lokali usługowych, w tym m.in.: hipermarket Carrefour, salon RTV Euro AGD i 12-salowe Multikino. Wśród głównych najemców centrum znajdują się takie marki, jak: H&M, Zara, Smyk, Apart, Calzedonia, Duka, Empik, Monnari, Promod, Ryłko, Stradivarius, Douglas, Hebe, Home&You, Mohito, Carry, Sephora, Ochnik, CCC, Rossmann, McDonalds, Starbucks, Pizza Hut Express, Vistula, YES. Dla klientów Atrium Targówek przeznaczono blisko 2 200 miejsc parkingowych.Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W portfolio Grupy znajdują się 32 centra i nieruchomości handlowe zlokalizowane w czterech krajach, o wartości rynkowej 2,7 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej powyżej 870 000 mkw.W pierwszym półroczu 2019 roku Atrium odnotowało przychody z najmu netto w wysokości 92,4 mln euro. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.