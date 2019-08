Susza, Warszawa. Poziom Wisły ciągle spada. Zobacz aktualną sytuację na ujęciach z drona [ZDJĘCIA]

W dniu 7 sierpnia 2019 na wodowskazie Warszawa-Bulwary Wisła sięga zaledwie 39 cm. Według prognoz, w kolejnych dniach sierpnia ma być jeszcze gorzej. I chociaż wciąż daleko do „rekordu” z 2015 roku, gdy Wisła miała jedynie 26 cm, a z wody zaczęły się wyłaniać prawdziwe skarby, historyczne elementy które przeleżały dziesiątki lat na dnie to i tak sytuacja nie jest kolorowa. Co widać na zdjęciach wykonanych dronem:

A w jaki sposób na co dzień sami możemy wpływać na środowisko i nie doprowadzać do utraty wody? Jednym z prostych acz skutecznych działań jest magazynowanie deszczówki. Innym - używanie niekoniecznie bieżącej i zdatnej do picia wody do podlewania kwiatów.

