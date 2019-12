Świąteczna atmosfera jarmarku w "Mazowszu"

Prezenty inspirowane polskim folklorem, pyszne jedzenie i food trucki

Jeśli nie macie jeszcze Państwo prezentów, to będzie można je kupić u naszych wystawców. W tym roku do wyboru: rękodzieło artystyczne, tradycyjne wyroby, biżuteria, ceramika, haftowane obrusy, serwety na stół, rzeźby ludowe, świąteczne ręcznie wykonane ozdoby – malowane bombki, stroiki, kartki, wycinanki oraz inne przedmioty inspirowane folklorem. Nie zabraknie również regionalnych świątecznych przysmaków: zdobionych pierników i miodów, certyfikowanych produktów, serów z Podhala oraz ekologicznych wędlin, a także wielu innych atrakcji kulinarnych i nie tylko. Przed siedzibą pierwszy raz pojawią się również food trucki, gdzie wystawcy będą serwować pyszne świąteczne i ekologiczne jedzenie.

Po jarmarku czas na koncerty zespołu "Mazowsze"

Po jarmarku, wieczorem, rozświetlona sala widowiskowa rozbrzmiewać będzie muzyką. 14 i 15 grudnia zapraszamy na „Betlejem polskie” według Lucjana Rydla w reżyserii Zbigniewa Kułagowskiego. Spektakl ten, to roztańczone i rozśpiewane magiczne widowisko utrzymane w klimacie świątecznej zabawy. Przepełnione mądrym tekstem z wątkami historycznymi, ale przede wszystkim piękną muzyką i śpiewem, co jest największą siłą zespołu „Mazowsze”. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania - przedstawienie „Betlejem polskie” będzie grane do 23 stycznia 2019 r.

Rezerwacja i sprzedaż biletów na koncerty: Kasa Biletowa Zespołu "Mazowsze" tel. 22 20 88 200 lub on-line na stronie mazowsze.waw.pl