Świąteczna ciężarówka Coca-Coli w Warszawie. Kiedy zobaczymy kultowy pojazd? Martyna Konieczek

Ciężarówka Coca-Coli to jedna z najbardziej wyczekiwanych zimowych atrakcji. Kultowy pojazd od prawie trzech dekad wyrusza w podróż do wybranych miast w Polsce, by nieść świątecznego ducha. W tym roku odwiedzi pięć miast, w tym Warszawę. Szczegóły w artykule poniżej.