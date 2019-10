Świąteczna Iluminacja 2019, Warszawa. Kiedy słynne zapalenie choinki? 7 grudnia miliony świateł rozbłysną w stolicy

Świąteczna Iluminacja 2019 - początek 7 grudnia

Na ten czas czekamy każdego roku. Warszawa tuż przed Bożym Narodzeniem wygląda iście bajkowo - na ulicach pojawiają się świąteczne ozdoby, a stolicę rozświetla Świąteczna Iluminacja

W ubiegłym roku iluminację montowano na ulicach stolicy już od pierwszych dni listopada. Gdyby miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia. Dekoracje składały się z niemal 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED oraz prawie 1300 elementów dekoracyjnych – iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących. Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montowało je 50 pracowników. Przyznacie, że te liczby robią wrażenie.