Świąteczna iluminacja, Warszawa 2019. Pierwsze ozdoby już wiszą. Stolica powoli szykuje się na Święta [ZDJĘCIA]

Iluminacją zostaną też rozświetlone:

Stare Miasto

Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego)

al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim)

plac Bankowy

ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem)

ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej)

ul. Mokotowska

ul. Targowa

20 kilometrów rozświetlonych ulic

Świąteczna iluminacja Warszawy w tym roku po raz kolejny obejmie ponad 20 km ulic. Co ciekawe, gdyby iluminacja miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia. Składa się na nią blisko 1300 elementów dekoracyjnych – w tym iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących – stworzonych z prawie 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED.