Świąteczna iluminacja, Warszawa 2019. Stolica rozbłyśnie na zimę

Świąteczna iluminacja - dzień pełen atrakcji

Od teraz możemy zacząć odliczać dni do Bożego Narodzenia. Spacery po Warszawie będą sprzyjać magicznej, świątecznej atmosferze. A to za sprawą jednej z ulubionych zimowych atrakcji warszawiaków. Świąteczna iluminacja - bo o niej mowa - zostanie uruchomiona po raz pierwszy już w sobotę, 7 grudnia ok. godz. 15:30.

Ale piękne ozdoby świetlne to dopiero początek. Tego dnia możemy liczyć na wiele dodatkowych atrakcji. "Tuż po zapadnięciu zmroku, spod pomnika Kopernika wyruszą orkiestry dęte, które wraz ze świątecznym orszakiem artystów dotrą aż na Podzamcze do Multimedialnego Parku Fontann. Po drodze spotkać będzie można liczne niespodzianki, m.in. paradę Mikołajów, cheerleaderki, mażoretki, a także aktorów, akrobatów, szczudlarzy i żonglerów z teatru ulicznego Scena Kalejdoskop oraz aktorów i tancerzy ze szkoły musicalowej B&B i wychowanków Fly Akademii w spektakularnych układach tanecznych z szarfami i kołami. Podziwiać też będzie można występy taneczne zespołów dziecięcych oraz musztrę paradną warszawskiej Straży Miejskiej" - zapowiada miasta.