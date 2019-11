ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI Grafiki na Facebooka dla rodziców chłopców o imionach zaczynających się na litery od J do N

Massimo Bottura w Warszawie. Światowej sławy szef kuchni przyleciał do Polski i mocno skrytykował fast food

Massimo Bottura to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy szef kuchni na świecie. Jego Osteria Francescana może pochwalić się trzema przyznanymi przez przewodnik Michelin gwiazdkami. On sam gotował dla największych tego świata. Od bycia kulinarnym celebrytą woli on jednak pomag...