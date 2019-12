Świąteczne menu, Warszawa. Stołeczne restauracje kuszą specjalnymi potrawami

Święta Bożego Narodzenia na talerzu

Jak pachnie wasze Boże Narodzenie? Piernikiem czy plackiem makowym? Czego nie może zabraknąć na waszym wigilijnym stole - ryby po grecku, zupy grzybowej, a może pierogów z kapustą i grzybami? Świąteczne smaki odnajdziecie teraz także w warszawskich lokal - niekiedy w bardzo zaskakujących odsłonach. Sprawdźcie sami.

Wybierając się do Teddy's Burger N' Bar (ul. Antoniego Malczewskiego 42 B/lokal nr. 2) koniecznie zamówcie sezonową bułę Stary Piernik. Poza soczystą wołowiną, serem wędzonym, bekonem, rukolą i cebulą cukrową znajdziecie w nim migdały w płatkach, powidła śliwkowe i...majonez piernikowo-limonkowy. Nawet ci, którzy zazwyczaj wybierają "bezpieczne" smaki są zachwyceni.

Pozostając w temacie burgerów nie możemy nie wspomnieć o Roger That Foods (ul. Postępu 5) i ich propozycji miesiąca. "Z początkiem grudnia narasta świąteczna atmosfera. Smak kojarzący się ze świętami i korzenne przyprawy to również nasz nowy Burger Miesiąca, dostępny do końca roku" - zachęcają przedstawiciele lokalu. W skład dania wchodzą: wołowina Limousine, tarta gruszka z cynamonem, kruszone ciastka korzenne, pleśniowy ser kozi, plastry bekonu, roszponka, konfitura z cebuli i sos majonezowy. Przyznacie, że brzmi to to bardzo dobrze.