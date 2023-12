Świąteczne targi "Jestem Slow" w Elektrowni Powiśle. Tysiące pomysłów na prezenty i upominki

Tysiące pomysłów na prezenty i upominki w Elektrowni Powiśle

Dzisiaj warszawska Elektrownia Powiśle została wypełniona prawdziwą magią świąt. Jeśli jesteście fanami kupowania prezentów na spokojnie i szukacie czegoś oryginalnego, to na pewno znacie targi "Jestem Slow". Zapowiedzi organizatorów obiecywały najlepsze produkty, które powstały w małych pracowniach, piękne wzory i niesamowite projekty. To doskonała okazja okazja, aby znaleźć coś oryginalnego, co wyróżni się spośród masowo produkowanych przedmiotów.

Targi zgromadziły 100 marek, oferujących szeroką gamę produktów, od unikalnych rękodzieł po designerskie przedmioty. Każdy, kto szukał wyjątkowych prezentów pod choinkę, mógł znaleźć inspirację w bogactwie ofert prezentowanych przez wystawców. Były to nie tylko produkty, ale prawdziwe dzieła sztuki, w których każdy detal był starannie przemyślany.