Świąteczny dom na Bielanach. Budynek jest cały w kolorowych lampkach. Piękna iluminacja zachwyca przechodniów

Iluminacja i szopka na Przybyszewskiego

Wyjątkowa, świąteczna iluminacja co roku pojawia się na Bielanach przy ul. Przybyszewskiego 51. Dekoracja jest hitem co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia. Składają się na nią tysiące lampek, ruchoma szopka, renifery, św. Mikołaje, bałwanki i wiele innych instalacji. Imponująca dekoracja, która przyciąga spacerowiczów z całej Warszawy, w tym roku zostanie zainaugurowana w Wigilię, 24 grudnia. Będzie ją można oglądać do 2 lutego od godz. 16 do 21. Tak prezentowała się w zeszłym roku: