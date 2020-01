Światełko dla Adamowicza. Niezwykły happening w Warszawie w rocznicę ataku na polityka

Paweł Adamowicz został zaatakowany podczas finału WOŚP w 2019 r. w Gdańsku. Na scenę wdarł się mężczyzna z nożem, który rzucił się na prezydenta miasta i zadał mu kilka ciosów. Na scenie panował chaos w związku z finałowym momentem tej edycji WOŚP - odbywało się odliczanie "Światełka do nieba" - radosne okrzyki, mocne światła, ludzie kręcący się po scenie - to wszystko sprawiło, że prezydent w chwilę po ataku był sam, zanim ktokolwiek zorientował się, co zaszło kilka sekund wcześniej. Adamowicz zmarł następnego dnia w szpitalu.