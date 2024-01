Światełko do Nieba rozświetliło Warszawę. Tak wyglądało zakończenie 32. Finału WOŚP

Światełko do nieba to tradycyjna akcja, która towarzyszy każdemu finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polega ona na zapaleniu zniczy, lampionów lub innych źródeł światła o godzinie 20:00, w geście solidarności i podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w zbiórkę. Światełko do nieba jest także okazją do podziwiania widowiska świetlnego, które organizuje WOŚP. W tym roku, zamiast fajerwerków, WOŚP zaplanowała specjalne pokazy z muzyką na błoniach PGE Narodowego w Warszawie oraz w innych miastach Polski i świata.

W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. W całej Polsce odbywały się koncerty, festyny, internetowe aukcje oraz wydarzenia sportowe. Na ulice wyszło 120 tysięcy wolontariuszy.