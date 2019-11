Święta coraz bliżej - jak szybko poradzić sobie z przedświątecznymi porządkami?

Urządzenie to nie daje swojemu starszemu – tradycyjnemu odpowiednikowi żadnych szans. Koniec w wyżymaniem mopa, czekaniem aż podłoga po myciu wyschnie, czy szorowaniem. A gdy roztargniony Mikołaj, zostawiając prezenty pod choinką, pozostawi też błoto na podłodze – będziesz przygotowana też i na taką niespodziankę.

Mop elektryczny FC 3 trudno nawet porównywać do zwykłego mopa. Jest to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane technicznie, co sprawia, że porządki stają się czystą przyjemnością, czego chyba nikt nie powie o tradycyjnym mopowaniu podłogi. Jego obracające się szybko pady z mikro włóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika.

Dzięki swojej lekkiej i elastycznej konstrukcji bez trudu umyje podłogę także pod meblami. Jest także łatwe w przechowywaniu. Po myciu FC 3 pozostaje na podłodze tylko wilgoć resztkowa, co oznacza, że można go używać na wszystkich rodzajach posadzek, także na parkietach.