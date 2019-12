Święto Kina 2019 w Warszawie. W tych kinach 15 grudnia kupimy bilety ze sporą zniżką

Święto Kina 2019 w Warszawie

Święto Kina 2019 to ogólnopolska akcja społeczna, która promuje kinematografię. W niedzielę 15 grudnia za bilety na wszystkie seanse zapłacimy 12 zł. Do wspólnego świętowania przyłączyło się również 14 warszawskich kin. To już szósta edycja szalenie popularnego wydarzenia dla kinomaniaków.

Święto Kina 2019. Gdzie kupimy tańsze bilety?

W tym roku oprócz Cinema City w akcji biorą udział: Helios, Multikino oraz Cinema 3D. We wszystkich tych sieciach 15 grudnia 2019 r. bilety na seanse 2D będą kosztować jedynie 12 złotych. Do seansów 3D należy doliczyć opłatę za okulary, a w pozostałych formatach: IMAX, 4DX, czy salach VIP na fanów kina będą czekały tańsze bilety.

Święto Kina 2019. CO w repertuarze?

W tym roku kino ma co celebrować. Zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje przyciągały tłumy. W repertuarze znalazł się m.in. horror „Czarne święta” czy komedia romantyczna „Jak poślubić milionera”. Ponadto widzowie mogą zobaczyć: „1800 gramów”, „(Nie)znajomi”, „Joker”, „Śnieżna paczka”, „Kraina lodu 2” i „Młody renifer Alex”.

Zobaczcie też: