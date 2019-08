Święto Lotnictwa Polskiego Warszawa. Uwaga na utrudnienia w ruchu

Przebudowa skrzyżowania Grójeckiej z Racławicką i Harfową. Czy zniknie czarny punkt na Ochocie

To skrzyżowanie należy do najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ochocie. Na przebudowę skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Racławicką i Harfową mieszkańcy Ochoty czekają od długiego czasu. Do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych wpłynęły oferty w przetargu na przebudowę tego miejsca....