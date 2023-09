Święto piwa w Warszawie. Wiemy, gdzie odbędzie się jedyny w Polsce oficjalny Oktoberfest. To już czwarta edycja wydarzenia

Już po raz czwarty w Elektrowni Powiśle odbędzie się niemieckie święto piwa i gastronomicznej rozpusty. Chodzi oczywiście o legendarny Oktoberfest. W dwa ostatnie weekendy września na odwiedzających czekać będzie ogromny namiot na placu od ul. Dobrej w Warszawie. Do tego cała gama atrakcji. W poprzednich latach impreza przyciągnęła mnóstwo fanów piwa, którzy już nie muszą jechać do Monachium, a mogą poczuć klimat tej zabawy w Warszawie.

Oktoberfest w Warszawie - wielkie święto piwa

Oktoberfest w Elektrowni Powiśle odbędzie się w namiocie na placu od ul. Dobrej w dniach 22-24.09 oraz 29.09-1.10 w godzinach: piątek 16:00-22:00, sobota 12:00-22:00, niedziela 12:00-20:00. Codziennie od 22 września do 7 października biesiadowanie Oktoberfest będzie trwało również w strefie Food Hall, gdzie we wszystkich barach będzie można skosztować festiwalowego piwa. W ramach 4. edycji Oktoberfest w Elektrowni Powiśle, na placu od ulicy Dobrej powstanie namiot udekorowany w bawarskim stylu, który będzie centralnym punktem imprezy. Przed namiotem i w jego wnętrzu będą czekać punkty gastronomiczne znane z Food Hallu, serwujące tradycyjne bawarskie potrawy, takie jak kiełbaski w stylu norymberskim, obazda (smarowidło do chleba), popularne sznycle czy świeżo wypiekane precle.

Zobaczcie jak wyglądało wydarzenie w poprzednich latach

Goście będą mogli skosztować Paulaner Oktoberfestbier, czyli oficjalnego piwa festiwalowego, warzonego specjalnie na to wydarzenie, które będzie dostępne w oryginalnym kuflu Oktoberfest o pojemności 1 litra. Folkowego charakteru nada muzyka na żywo, którą każdego festiwalowego wieczoru zapewni zespół Silesian Tyrol Band. Oryginalne „Obktoberfest Bier” pochodzi z Monachium i – co ciekawe – tylko sześć tradycyjnych browarów ma pozwolenie na jego warzenie na tę okazję. Jednym z nich jest Paulaner i to właśnie on jest tegorocznym oficjalnym napojem Oktoberfest w warszawskiej lokalizacji.

Historia Oktoberfest

Oktoberfest jest największym tradycyjnym świętem piwnym w Niemczech. Od 1871 roku był obchodzony, zgodnie z nazwą, w październiku. Rok później jego rozpoczęcie przeniesiono na koniec września. Święto związane jest bezpośrednio z sezonem warzenia piwa, który zgodnie z obowiązującym do dziś tzw. Bawarski prawem czystości przypadał na okres od 29 września do 23 kwietnia. Po tej dacie rosnące temperatury powietrza sprawiały, że ryzyko zepsucia fermentującego piwa było znacznie większe. W trakcie piwnych dożynek spożywane jest tzw. piwo marcowe, które warzone jest w marcu, a następnie dojrzewane aż do przełomu września i października.

